Geluidsontheffing voor Korte Waterstraat in Den Bosch

Op 25 september is er een incidentele geluidsontheffing verleend voor Korte Waterstraat 15 in Den Bosch. Het gaat om een tijdelijke afwijking van de geluidsregels.

Gevonden voor jou

De ontheffing is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt voor de locatie aan de Korte Waterstraat 15, met postcode 5211 NR. Dit betekent dat op die dag het toegestane geluidsniveau tijdelijk mag worden overschreden.

De melding heeft kenmerknummer 079619802100. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze ontheffing.