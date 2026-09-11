Advertentie
Patronaatstraat in Made tijdelijk dicht voor onderhoud
• Aangepast
De Patronaatstraat in Made is op 15 en 16 september tijdelijk afgesloten vanwege onderhoud aan bomen.
De gemeente Drimmelen heeft besloten om de Patronaatstraat in Made op 15 en 16 september 2026 af te sluiten. De werkzaamheden vinden plaats tussen zeven uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Het gaat om onderhoud aan bomen langs de straat.
Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kan de afsluiting korter of langer duren. De gemeente heeft toestemming gegeven voor deze tijdelijke verkeersmaatregel om de veiligheid tijdens het onderhoud te waarborgen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie