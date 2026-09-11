Gemeente Drimmelen wil grond ruilen aan Merelhof in Made

De gemeente Drimmelen heeft plannen om een perceel grond van 6 m2 aan Merelhof 1 in Made te verkopen en te ruilen tegen een perceel van 4 m2 op dezelfde locatie.

Gevonden voor jou

Het gaat om een grondruil waarbij een strook grond aan Merelhof 1, kadastraal bekend als sectie S nummer 6201, wordt geruild met een ander perceel op hetzelfde adres, kadastraal bekend als sectie S nummer 2011. Deze grond wordt momenteel gebruikt als tuin door de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Volgens het beleid van de gemeente Drimmelen, vastgelegd in de Beleidsnota reststroken 2016, komt alleen de eigenaar van het aangrenzende perceel in aanmerking voor de aankoop van reststroken. Omdat de te verkopen grond direct aan het perceel van de verzoeker grenst, wordt deze eigenaar gezien als de enige serieuze gegadigde.