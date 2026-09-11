Parkeerverbod in Drimmelen op 18 september voor hijswerkzaamheden

Op maandag 18 september geldt een tijdelijk parkeerverbod in drie straten in de gemeente Drimmelen. Het verbod is ingesteld vanwege het plaatsen van een kraan voor hijswerkzaamheden.

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Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben het parkeerverbod goedgekeurd. Dit geldt voor drie locaties en is nodig voor renovatiewerk door Woonvizier. Het verbod is korter of langer van kracht, afhankelijk van de voortgang.

De tijden en plekken zijn als volgt: Moerstraat 3 in Terheijden van zeven uur tot elf uur ’s ochtends, Poolsestraat 50 in Hooge Zwaluwe van tien uur tot twee uur ’s middags, en Amalia van Solmsstraat in Drimmelen van één uur tot vijf uur ’s middags.