Gastank met 1750 liter propaan gemeld in Lage Zwaluwe

Een particulier heeft een melding gedaan voor het opslaan van 1750 liter propaan in een gastank aan de Bloemendaalse Zeedijk in Lage Zwaluwe. De melding is op 9 september afgehandeld.

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Het gaat om een milieubelastende activiteit waarbij propaan wordt opgeslagen in een gastank van 1750 liter. De locatie van de activiteit is Bloemendaalse Zeedijk 34 in Lage Zwaluwe.

De melding is op 29 juni ingediend bij de gemeente Drimmelen en inmiddels afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.