Klaassenstraat in Made tijdelijk afgesloten op 11 september

De Klaassenstraat in Made is vandaag tijdelijk afgesloten vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Gevonden voor jou

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor het afsluiten van de Klaassenstraat, ter hoogte van huisnummers 12 en 14, op 11 september 2026. De werkzaamheden duren van zeven uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags, maar kunnen korter of langer duren, afhankelijk van de voortgang.

Tijdens de afsluiting geldt ook een parkeerverbod in het aangegeven gebied. Hulpdiensten kunnen wel gebruik maken van de doorgang.