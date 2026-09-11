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Veehouderij in Den Bosch meldt verandering bij De Bellaard

Aangepast

De veehouderij aan De Bellaard 5 in Den Bosch heeft een melding gedaan voor een verandering. Burgemeester en wethouders hebben deze melding ontvangen op 3 juni 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De locatie betreft De Bellaard 5, 5221 TM in Den Bosch.

De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026060300952 en zaaknummer Z/507033. Hierop kunnen geen bezwaren worden ingediend.

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