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Veehouderij in Den Bosch meldt verandering bij De Bellaard
• Aangepast
De veehouderij aan De Bellaard 5 in Den Bosch heeft een melding gedaan voor een verandering. Burgemeester en wethouders hebben deze melding ontvangen op 3 juni 2026.
Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De locatie betreft De Bellaard 5, 5221 TM in Den Bosch.
De melding is geregistreerd onder DSO-kenmerk 2026060300952 en zaaknummer Z/507033. Hierop kunnen geen bezwaren worden ingediend.
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