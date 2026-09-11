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Termijn telecommast verlengd in Eindhoven

Aangepast

De instandhoudingstermijn van een telecommast aan de Boutenslaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer EHV-ZP2026-006763.

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De verlenging heeft betrekking op de telecommunicatiemast met nummer L.57072 TI.4756. Deze vergunning omvat zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten.

De aanvraag is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.

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