Verlenging vergunning voor terrasconstructie in Eindhoven

De omgevingsvergunning voor een verhoogde terrasconstructie met windmaatregelen op het Ketelhuisplein in Eindhoven is verlengd.

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Het gaat om zaaknummer EHV-ZP2026-006948 en betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. De aanvraag richt zich op het realiseren van een terrasconstructie die hoger is dan normaal en voorzien wordt van maatregelen tegen wind.

De verlenging van de vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het adres van de locatie is Ketelhuisplein 10, 5617AE Eindhoven.