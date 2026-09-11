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Pastorie in Eindhoven wordt studentenwoning

Aangepast

Er is een vergunning aangevraagd om een pastorie aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven te renoveren en om te bouwen tot studentenwoningen.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 8 september 2026 ontvangen. Het gaat om het adres Vlokhovenseweg 45, 5625WT Eindhoven. De bestaande pastorie zal worden gerenoveerd en geschikt gemaakt voor studentenhuisvesting.

De ingediende vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving en kan nog niet worden ingezien. Ook is er op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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