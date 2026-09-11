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Geluidsontheffing voor Hinthamereinde 48 op 19 september
• Aangepast
Op 19 september 2026 is er een incidentele geluidsontheffing verleend voor Hinthamereinde 48 in Den Bosch. De ontheffing valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
Het gaat om een incidentele toestemming voor het afwijken van de geluidsnormen op de genoemde locatie. Deze ontheffing is alleen geldig op 19 september. Het kenmerknummer van deze melding is 079619816722.
Volgens de regels kan er geen bezwaar worden ingediend tegen deze melding.
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