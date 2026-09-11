Boekel vestigt voorkeursrecht op locatie De Morgens

De gemeente Boekel heeft een voorkeursrecht gevestigd op locatie De Morgens. Dit recht geeft de gemeente een eerste kans om onroerende zaken in dit gebied te kopen, zodat het woningbouwproject hier beter kan worden uitgevoerd.

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Het voorkeursrecht op locatie De Morgens is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Boekel op 8 september 2026. Deze maatregel is bedoeld om de woonruimte in de gemeente uit te breiden, gezien de grote vraag naar woningen. Het gebied De Morgens wordt gezien als een kansrijke locatie voor woningbouw en voorzieningen die een toekomstbestendige leefomgeving ondersteunen.

Door het voorkeursrecht heeft de gemeente een eerste recht van koop op de onroerende zaken in dit gebied. Als eigenaren hun grond willen verkopen, moeten ze eerst de gemeente uitnodigen om hierover te onderhandelen. Hiermee kan de gemeente beter regie voeren over de ontwikkeling van het gebied.

De voorkeursrechtbeschikking ligt vanaf vandaag, 11 september 2026, zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Boekel. De bijlagen en details zijn ook te vinden op de gemeentelijke website. Na inschrijving in het Kadaster treedt het voorkeursrecht officieel in werking.