Bodemenergiesysteem gepland aan Wijststraat in Heesch

In Heesch is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Wijststraat.

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De gemeente Bernheze heeft op 4 augustus 2026 een melding ontvangen voor werkzaamheden aan de Wijststraat 26 in Heesch. Het gaat om de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit type systeem benut de bodem voor het verwarmen en koelen van gebouwen en draagt bij aan een duurzamer energiegebruik.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen over de melding kunnen inwoners contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.