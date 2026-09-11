Ontwerp Omgevingsvisie Boekel 2040: plannen voor de toekomst

De gemeente Boekel heeft de "Ontwerp Omgevingsvisie Boekel 2040" opgesteld. Het document biedt een plan voor de lange termijn, gericht op thema's als wonen, duurzaamheid en economie. De visie ligt ter inzage en belangstellenden kunnen reageren.

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De nieuwe omgevingsvisie van Boekel schetst een toekomstbeeld voor de gemeente tot 2040. Het plan is opgesteld met input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Belangrijke speerpunten zijn het behoud van het dorpse karakter, het stimuleren van een duurzame economie en het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente.

De visie omvat diverse thema's, waaronder wonen, zorg, klimaat en erfgoed. Zo wordt ingezet op meer betaalbare woningen, energiebesparing en het behoud van historische structuren zoals de Peelrandbreuken en Huize Padua. Ook worden specifieke plannen voor de kernen Boekel, Venhorst en het buitengebied toegelicht.

Het document ligt ter inzage, waarbij inwoners en betrokkenen de mogelijkheid hebben gehad om hun mening te geven. Het uiteindelijke doel is een toekomstbestendige en leefbare gemeente voor alle generaties.