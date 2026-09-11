Son en Breugel wil grond bij Taylorstraat verkopen aan Enexis

De gemeente Son en Breugel heeft plannen om een perceel van 24 vierkante meter bij de Taylorstraat te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V.

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Het gaat om kadastraal perceel sectie C, nummer 7672. Dit ligt nabij Taylorstraat 7 in Son en Breugel. Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in de gemeente, waardoor zij volgens de gemeente de enige serieuze partij is voor de aankoop van deze grond.

De oorspronkelijke melding over deze verkoop bevatte een fout en is op 20 augustus rectificerend aangepast. Daarbij is het juiste perceel aangegeven. De gemeente heeft benadrukt dat er een vervaltermijn geldt voor bezwaren, waarbij stappen via de rechtbank nodig zijn.