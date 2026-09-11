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Weekmarkt Prinsenbeek wordt tijdelijk verplaatst
• Aangepast
De weekmarkt in Prinsenbeek wordt op vrijdag 18 september tijdelijk verplaatst naar een ander deel van de parkeerplaats aan de Markt.
Burgemeester en wethouders van Prinsenbeek hebben op 9 september besloten dat de weekmarkt op vrijdag 18 september 2026 verhuist naar een ander gedeelte van de parkeerplaats aan de Markt. Dit gebeurt op basis van het Marktreglement, artikel 3.
De maatregel geldt alleen voor deze dag. Het besluit is genomen om praktische redenen, maar verdere details hierover zijn niet bekendgemaakt.
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