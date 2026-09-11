Bodemverontreiniging Maarheeze aangepakt

In Maarheeze heeft BKK Advies B.V. een melding gedaan om de bodem te saneren en te graven op Den Engelsman 1, vanwege zware metalen in de grond.

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De gemeente Cranendonck heeft een melding ontvangen van BKK Advies B.V. voor werkzaamheden aan de bodem op Den Engelsman 1 in Maarheeze. Het gaat om het verwijderen van verontreiniging door zware metalen en het graven in grond waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt.

Deze melding is gedaan op 2 september 2026 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een verplichte kennisgeving, waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden.