Kermis Made opent met prikkelarme uren

De jaarlijkse kermis in Made start op vrijdag 25 september met een officiële opening door wethouder Danique Hoeve. Het evenement duurt vijf dagen en vindt plaats in het centrum van Made. Op dinsdag zijn er speciale prikkelarme uren voor bezoekers die baat hebben bij een rustige omgeving.

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De kermis in Made begint op vrijdag 25 september 2026 om vier uur ’s middags en duurt tot middernacht. Wethouder Danique Hoeve opent de kermis officieel om zeven uur ’s avonds. Na de opening is er een speciaal programma gericht op kinderen.

Het evenement wordt gehouden op verschillende locaties in het centrum van Made. Bezoekers kunnen terecht op het Raadhuisplein, Marktstraat, Valkenbergplein, Molenplein en een deel van de Kerkstraat.

Prikkelarme uren

De organisatie heeft dinsdag 29 september tussen drie en vijf uur ’s middags prikkelarme uren ingevoerd. Tijdens deze periode worden muziek en verlichting gedimd, zodat mensen die gevoelig zijn voor prikkels de kermis ook kunnen bezoeken.

De kermis is dagelijks geopend met verschillende sluitingstijden. Op zaterdag en zondag gaat het evenement om twee uur ’s middags open, met een sluitingstijd van respectievelijk middernacht en elf uur ’s avonds. Maandag blijft de kermis ook tot elf uur ’s avonds open, terwijl dinsdag om tien uur ’s avonds wordt afgesloten.

Meer informatie over het huishoudelijk reglement van de kermis is te vinden via de website van de gemeente Drimmelen.