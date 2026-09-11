Bankjes in Oirschot vragen aandacht voor suïcidepreventie

Gemeente Oirschot heeft op Wereld Suïcide Preventiedag bankjes voorzien van 1K Z1E J3-plaquettes. Deze metalen plaatjes dragen een boodschap van 113 Zelfmoordpreventie en moedigen gesprekken over zelfdoding aan. Eén van de bankjes staat bij de dierenweide en is opgedragen aan Hans Swaans. Hiermee wil de gemeente inwoners uitnodigen om naar elkaar om te kijken.

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Op verschillende plekken in Oirschot zijn afgelopen week bankjes voorzien van plaquettes met de tekst 1K Z1E J3 (ik zie je). Deze plaatjes bevatten een QR-code die leidt naar praktische tips op de website van 113 Zelfmoordpreventie. Het bankje bij de dierenweide, opgedragen aan Hans Swaans, is één van de locaties die voor deze campagne is gekozen.

De gemeente vroeg inwoners om bankjes voor te dragen die volgens hen goed passen bij de boodschap van de campagne. Dit leverde persoonlijke en betrokken inzendingen op. Uiteindelijk werden meerdere plekken geselecteerd, waaronder een bankje bij de heilige Eik en nabij het Hart van Spoordonk. De plaquettes zijn bedoeld om mensen stil te laten staan bij de ander en het gesprek over zelfdoding te beginnen.

Samenwerking in Zuidoost-Brabant

Oirschot maakt deel uit van een regionale aanpak rondom suïcidepreventie. Sinds begin dit jaar is de Wet integrale suïcidepreventie van kracht, waarbij 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samenwerken met de GGD en diverse organisaties. Het doel is om signalen van zelfdoding eerder te herkennen en inwoners beter te ondersteunen. De plaquettes zijn een tastbare manier om deze boodschap lokaal zichtbaar te maken.

Volgens wethouder Claud Leermakers kan iedereen, niet alleen professionals, een rol spelen in suïcidepreventie. Familie, vrienden en buren zien vaak als eerste wanneer iemand hulp nodig heeft. Het doorbreken van het taboe rondom zelfdoding is een belangrijk onderdeel van de regionale campagne.

Locaties van de plaquettes

De 1K Z1E J3-plaquettes zijn te vinden op verschillende bankjes in Oirschot, waaronder:

De gemeente hoopt dat deze zichtbare plekken inwoners uitnodigen om in gesprek te gaan. Want soms begint een belangrijk gesprek gewoon op een bankje.