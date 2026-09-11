Brandcompartimenten gepland aan Hoogveldseweg in Mill

Er is een aanvraag gedaan voor het realiseren van brandcompartimenten aan de Hoogveldseweg 1 in Mill. Het gaat om een bouwactiviteit die op 7 september 2026 bij de gemeente Land van Cuijk is ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het creëren van brandcompartimenten op het adres Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill. Het proces valt onder een bouwactiviteit en wordt behandeld door de gemeente Land van Cuijk.

Voor aanvragen zoals deze geldt een wettelijke termijn van acht weken om tot een beslissing te komen. Als het nodig is, kan de gemeente deze termijn verlengen tot maximaal veertien weken.