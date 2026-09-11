Nieuw raadslid benoemd in gemeente Heusden

B.C. Gunnink is sinds 7 september benoemd tot lid van de gemeenteraad van Heusden.

Gevonden voor jou

De voorzitter van het centraal stembureau heeft op 7 september besloten dat B.C. Gunnink uit Vlijmen officieel lid is van de gemeenteraad. Het besluit is gebaseerd op artikel W 7, lid 1 van de Kieswet.

Het besluit is vanaf 7 september ter inzage gelegd bij het gemeentehuis van Heusden. Gunnink zal voortaan deel uitmaken van de gemeenteraad en meebeslissen over lokale kwesties.