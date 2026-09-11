Varkenshouderij mag uitbreiden in Drunen

De gemeente Heusden heeft een omgevingsvergunning verleend aan Maatschap M.A.J.M. Welvaarts voor het exploiteren van een varkenshouderij aan de Honderdbunderweg 13A in Drunen.

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Het besluit is op 9 september verzonden en betreft een milieubelastende activiteit. De aanvraag werd oorspronkelijk ingediend op 23 september 2024. Bij het besluit hoort het zaaknummer Z2024-00022696.

De vergunning maakt het mogelijk om activiteiten rondom de varkenshouderij uit te voeren op de locatie in Drunen. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien via officiële bekendmakingen.