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Kermisbraderie Sint-Michielsgestel krijgt groen licht

Aangepast

Op 9 september heeft de burgemeester van Sint-Michielsgestel een vergunning verleend voor de kermisbraderie. Het evenement vindt plaats op 27 september in het centrum van Sint-Michielsgestel.

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De braderie zal op 27 september van elf uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds plaatsvinden in het centrum. Bezoekers kunnen zich opmaken voor een gezellige dag met kraampjes en activiteiten.

De evenementenvergunning is verleend door de burgemeester van Sint-Michielsgestel op 9 september. Hiermee is de organisator officieel toestemming gegeven om het evenement te organiseren.

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