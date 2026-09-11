Dakkapel op achterdakvlak in Waalwijk krijgt vergunning

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor een dakkapel aan de Govert Flinckstraat.

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Op 9 september heeft de gemeente Waalwijk besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van een woning aan de Govert Flinckstraat 5. Dit valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

Het besluit is op dezelfde dag officieel bekendgemaakt. Wie de documenten wil inzien, moet vooraf een afspraak maken bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.