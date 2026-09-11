Navigatie overslaan
Ontdek

Stratenloop Waspik: vergunning verleend voor 13 december

Aangepast

De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de Stratenloop Waspik 2026, die op 13 december plaatsvindt. De route start en eindigt bij 't Schooltje in de Carmelietenstraat.

Gevonden voor jou

De Stratenloop Waspik 2026 vindt plaats op zondag 13 december. Het hardloopevenement begint om half negen ’s ochtends en duurt tot drie uur ’s middags. Het startpunt en de finish zijn bij 't Schooltje aan de Carmelietenstraat 56 in Waspik.

Voor het evenement worden tijdelijk wegen afgesloten volgens een vastgestelde route. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 8 september bekendgemaakt door de burgemeester en het college van Waalwijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.