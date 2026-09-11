Stratenloop Waspik: vergunning verleend voor 13 december

De gemeente Waalwijk heeft toestemming gegeven voor de Stratenloop Waspik 2026, die op 13 december plaatsvindt. De route start en eindigt bij 't Schooltje in de Carmelietenstraat.

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De Stratenloop Waspik 2026 vindt plaats op zondag 13 december. Het hardloopevenement begint om half negen ’s ochtends en duurt tot drie uur ’s middags. Het startpunt en de finish zijn bij 't Schooltje aan de Carmelietenstraat 56 in Waspik.

Voor het evenement worden tijdelijk wegen afgesloten volgens een vastgestelde route. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 8 september bekendgemaakt door de burgemeester en het college van Waalwijk.