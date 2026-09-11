Waalwijk geeft vergunning voor keukenverbouwing Beukenlaan

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het verwijderen van twee muren, waaronder een draagmuur, op Beukenlaan 42.

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Op 9 september heeft het college van Waalwijk besloten een omgevingsvergunning te verstrekken voor een verbouwing aan een woning aan de Beukenlaan. Het gaat om het verwijderen van twee muren in de keuken, waarvan één draagmuur. De vergunning betreft een technische bouwactiviteit.

De stukken rondom dit besluit zijn vanaf 11 september beschikbaar. Voor inzage moet vooraf een afspraak gemaakt worden met de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.