Graven in verontreinigde bodem gemeld in Netersel

In Netersel heeft RB Geo B.V. een melding gedaan voor het graven in verontreinigde bodem aan de Fons van de Heijdenstraat.

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De melding betreft het graven in grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit. Dit houdt in dat de bodem verontreinigd is en dat de grond tijdelijk wordt verplaatst voor de aanleg van kabels en leidingen.

De gemeente Bladel ontving de melding op 4 september 2026. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarvoor geen bezwaar gemaakt kan worden. Het DSO-verzoeknummer dat bij deze melding hoort is 2026090401695.