Grondwerkzaamheden gemeld in Aarle-Rixtel

RB Geo B.V. heeft een melding gedaan voor grondwerkzaamheden aan de Klokkengietersstraat 4 in Aarle-Rixtel. Het gaat om het tijdelijk uitplaatsen van bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde. De werkzaamheden zijn bedoeld voor het verwijderen en aanleggen van kabels en leidingen.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft op 8 september een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft een kennisgeving van RB Geo B.V. voor werkzaamheden aan de Klokkengietersstraat 4 in Aarle-Rixtel.

Tijdens deze werkzaamheden wordt bodem met een hogere kwaliteit dan de interventiewaarde tijdelijk verplaatst. Dit is noodzakelijk om kabels en leidingen te verwijderen en opnieuw aan te leggen. Een melding volgens het Bal is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.