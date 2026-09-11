Besluit op bouwvergunning Neerrijt in Luyksgestel uitgesteld

De beslissing over een bouwvergunning voor een woning met bijgebouw aan de Neerrijt in Luyksgestel is met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft meer tijd nodig om te beslissen over de aanvraag voor het bouwen van een woning en bijgebouw op een perceel aan de Neerrijt. Het gaat om een vergunning waarbij afgeweken wordt van regels in het omgevingsplan. Ook is een inrit of uitweg onderdeel van de aanvraag.

De verlenging van de besluittermijn is zes weken. Dit betekent dat het uiteindelijke besluit later wordt genomen. Tegen deze verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.