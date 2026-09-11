Bedrijf in Oirschot meldt aanleg bodemenergiesysteem

Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Oirschot voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Brandsbeemdseweg.

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Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. wil aan de Brandsbeemdseweg 8 in Oirschot een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen en in gebruik nemen. Dit systeem gebruikt de bodem om energie op te slaan en terug te winnen, bijvoorbeeld voor verwarming en koeling.

De melding is op 7 september 2026 gedaan bij de gemeente Oirschot volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Een melding volgens dit besluit is een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar. Het verzoek heeft het DSO-verzoeknummer 2026090701011.