'Vrouw uit Uden omgekomen bij busongeluk in Zwitserland'

Een vrouw uit Uden is om het leven gekomen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Ze zat met haar man in de bus.

Haar man is volgens het Brabants Dagblad met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In totaal kwamen vijf mensen om het leven bij het ongeluk. Veertig mensen raakten gewond, drie van hen zijn er ernstig aan toe melden de Zwitserse autoriteiten.

Het ongeluk gebeurde donderdag aan het einde van de middag tussen de dorpen Zernez en Susch, in het oosten van Zwitserland. Aan boord van de bus waren 44 passagiers en een chauffeur. Eerder werd gedacht dat het om 48 passagiers ging.

Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie Oad. De lokale politie gaat ervan uit dat de meeste, zo niet alle passagiers, Nederlanders zijn. Waar de andere slachtoffers vandaan komen, is niet duidelijk.