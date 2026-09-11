Overlastgevende man valt agent aan en wordt getaserd in Roosendaal

Een 40-jarige man is donderdagavond getaserd door een agent in het centrum van Roosendaal. Hij viel buurtbewoners lastig, gooide de inhoud van prullenbakken op straat en viel een agent aan. Pepperspray bleek niet voldoende om hem te stoppen, dus zette de agent het stroomstootwapen in.

Een wijkagent die donderdagavond alleen aan het werk was, kreeg een melding binnen van een man die buurtbewoners lastigviel en met afval gooide. Normaal gesproken is dat een melding die een wijkagent alleen kan afhandelen, maar dat liep even anders, schrijft de politie Roosendaal op Instagram.

Pepperspray en taser

Buurtbewoners wezen de man na aankomst van de wijkagent aan. Toen de agent hem om zijn identiteitsbewijs vroeg, liep het snel uit de hand. Hij leek van plan de buurtbewoners aan te vallen. Uit zelfverdediging gebruikte de agent pepperspray.

Dit leek te werken, maar vervolgens probeerde de man de agent aan te vallen. De agent duwde de man van zich af en wilde hem aanhouden, waarna hij ervandoor ging. De agent besloot zijn taser in te zetten, omdat de man nog steeds een gevaar vormde voor buurtbewoners.

Ontlasting

Samen met andere agenten die inmiddels ter plaatse waren gekomen, kon de 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats worden aangehouden. Het vervoeren van de man naar het politiebureau was echter geen pretje voor de agenten. Door het gebruik van de taser had de man zijn ontlasting laten lopen.

Op het bureau is hij door agenten schoongemaakt en is ook de politiewagen grondig gereinigd. De man bleek onder invloed van alcohol en drugs. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen en is weer vrijgelaten.