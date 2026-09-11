Beginnend bestuurder raast met 180 kilometer per uur over N279

Een beginnend bestuurder raasde donderdagnacht met 180 kilometer per uur over de N279 bij Heeswijk Dinther. Op deze weg is een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur toegestaan.

Agenten van de politie Maasland zagen de bestuurder rond kwart over twee voorbij scheuren in de nacht van donderdag op vrijdag en hielden de bestuurder staande. Na correctie bleek de bestuurder 88 kilometer per uur te hard te rijden.

Auto in beslag genomen

De auto is in beslag genomen en het rijbewijs van de beginnend bestuurder is ingevorderd. De officier van justitie moet vervolgens binnen tien dagen beslissen of de bestuurder het rijbewijs terugkrijgt.

"Een auto kan veel sneller dan je denkt. Maar je reactietijd, de weg en andere weggebruikers passen zich daar niet op aan. Een paar minuten tijdwinst zijn het risico nooit waard", schrijft de politie op Instagram.