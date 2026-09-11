Vrachtwagens langer dan 12 meter verboden in Heusden vesting

Het college van Heusden heeft besloten vrachtwagens langer dan 12 meter te weren uit de vesting en omliggende wegen. Dit verkeersbesluit beschermt het historische karakter van de vesting, voorkomt schade en vergroot de verkeersveiligheid.

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Vanaf 5 maart 2026 geldt een verbod op vrachtwagens langer dan 12 meter in Heusden vesting en op enkele wegen in Herpt. Het besluit werd genomen na advies van de commissie bezwaarschriften, die ingediende bezwaren tegen het verbod beoordeelde. Het college van Heusden heeft op 8 september 2026 het advies van de commissie overgenomen en het besluit aangevuld.

De maatregel is bedoeld om schade aan de wegen te voorkomen, de veiligheid te verbeteren en het historische karakter van Heusden vesting te beschermen. Het verbod geldt voor alle wegen in de vesting en de aansluitende routes, zoals de Heusdenseweg, de Scheepswerf, Steenweg, de Nieuwe Maasdijk en een deel van de Grotestraat.

Uitzonderingen voor landbouwverkeer

Landbouwvoertuigen mogen op enkele wegen blijven rijden, waaronder de Achterweg, Torenstraat en een deel van de Heusdenseweg tot aan de begraafplaats. Op de Achterweg en Torenstraat in Herpt geldt het verbod alleen voor vrachtwagens langer dan 12 meter.

Op de Nieuwe Maasdijk is een traject van 900 meter wel toegankelijk voor lang vrachtverkeer. Dit is vanwege bedrijven die daar gevestigd zijn. Voor andere delen van de vesting en omliggende wegen blijft het verbod strikt gehandhaafd.