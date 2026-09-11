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Heftruck rijdt over arm van kind, traumahelikopter ingezet

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Het kindje raakte zwaargewond (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Het kindje raakte zwaargewond (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

Een jong kind is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een heftruck op de Kammetweg in Andel. De heftruck zou over de arm van het kind zijn gereden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het kind was aan het spelen op een terrein bij een huis. Daar was rond kwart over twaalf ook iemand bezig met werkzaamheden met een heftruck. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

Twee ambulances, een traumahelikopter en meerdere politiewagens kwamen naar het ongeluk. Het kind is behandeld door ambulancepersoneel en het traumateam en daarna met spoed naar het kinderziekenhuis in Utrecht gebracht.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Een traumahelikopter kwam op het ongeluk af (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Het kindje is naar het kinderziekenhuis gebracht (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Het kindje is naar het kinderziekenhuis gebracht (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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