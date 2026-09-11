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Man en vrouw gewond bij ongeluk met motor op N269 in Hilvarenbeek

Aangepast
De man en vrouw waren onderdeel van een groep van acht motorrijders (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De man en vrouw waren onderdeel van een groep van acht motorrijders (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een man en vrouw zijn vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een motor op de N269 in Hilvarenbeek. Ze zijn tientallen meters over het asfalt geschoven.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man en vrouw maakten deel uit van een groep van acht motoren die van Tilburg naar Hilvarenbeek reden. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor.

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man is met iets minder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Twee ambulances, de politie en een bergingsbedrijf kwamen ter plaatse. Een rijbaan van de N269 was enige tijd afgesloten voor verkeer.

De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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