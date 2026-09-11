Man en vrouw gewond bij ongeluk met motor op N269 in Hilvarenbeek

Een man en vrouw zijn vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een motor op de N269 in Hilvarenbeek. Ze zijn tientallen meters over het asfalt geschoven.

De man en vrouw maakten deel uit van een groep van acht motoren die van Tilburg naar Hilvarenbeek reden. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor.

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man is met iets minder spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Twee ambulances, de politie en een bergingsbedrijf kwamen ter plaatse. Een rijbaan van de N269 was enige tijd afgesloten voor verkeer.