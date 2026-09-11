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Drie mensen met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Sprundel

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Meerdere mensen raakten gewond (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Meerdere mensen raakten gewond (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Drie mensen zijn vrijdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ernstig ongeluk met drie auto's op de Vosdonkseweg in Sprundel. De weg is dicht voor onderzoek.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In welke auto's de drie gewonde personen zaten, is niet duidelijk. Ook de oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen.

De weg, die tussen twee rotondes ligt, blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.

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