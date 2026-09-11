Advertentie
Drie mensen met spoed naar het ziekenhuis na ongeluk in Sprundel
• Aangepast
Drie mensen zijn vrijdagmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ernstig ongeluk met drie auto's op de Vosdonkseweg in Sprundel. De weg is dicht voor onderzoek.
In welke auto's de drie gewonde personen zaten, is niet duidelijk. Ook de oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te landen.
De weg, die tussen twee rotondes ligt, blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek.
Advertentie
Advertentie