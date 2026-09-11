Hiphopgroep B-Fresh krijgt titel Heusdense Doener

De leden van hiphopgroep B-Fresh zijn donderdag geëerd als Heusdense Doener. Ze ontvingen de titel van wethouder Martijn van Esch in de Voorste Venne.

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Wethouder Martijn van Esch heeft donderdag 10 september het dansteam B-Fresh in het zonnetje gezet. Dat gebeurde in de Voorste Venne in de gemeente Heusden. De dansgroep kreeg de titel Heusdense Doener en een speciale taart als beloning voor hun prestaties.

B-Fresh werd in mei Nederlands Kampioen HipHop. Tijdens het weekend van 16 en 17 mei wonnen zij de titel in Nijkerk, na wekenlang intensieve training. De dansers zijn onderdeel van de dansschool Urbanstylz, die zich richt op urban dansstijlen zoals hiphop.

Sporten en ontmoeten

De gemeente Heusden heeft de titel Heusdense Doener in het leven geroepen om inwoners te waarderen die zich inzetten voor hun dromen en voor beweging en ontmoeting. Volgens de gemeente past B-Fresh perfect bij dit beeld, door hun inzet en succes in de sport.

De leden van B-Fresh mogen trots zijn op hun prestatie. De kampioenstitel en de erkenning van de gemeente onderstrepen het harde werk en de passie van het team.