Honderden kilo's vuurwerk ingeleverd bij inzamelpunten na landelijk verbod

Omdat het kopen, afsteken en in bezit hebben van vuurwerk voor consumenten sinds vorige maand verboden is, kon je het de afgelopen dagen zonder consequenties inleveren in verschillende Brabantse steden. Dat leverde honderden kilo's vuurwerk op.

Storm liep het maandagochtend nog niet bij de landelijke inleveractie in Bergen op Zoom. Toch was het resultaat aan het eind van de dag best een flinke buit. In totaal werd op de Boulevard 115,1 kilo vuurwerk ingeleverd. Het grootste deel daarvan, zo'n 103 kilo was consumentenvuurwerk. De rest bestond uit flitspoeder (2,1 kilo) en speciaal noodvuurwerk (10 kilo), bedoeld om bijvoorbeeld bij noodsituaties op het water te gebruiken.

Flitspoeder is een heel explosief poeder dat binnen korte tijd een harde knal en flits geeft. Het wordt vooral gebruikt voor vuurwerkeffecten en om illegale explosieven te maken.

Een 66-jarige man, die zelf een volle tas kwam inleveren, gaf aan blij te zijn het spul ergens kwijt te kunnen. "Ik kon het door de wind niet meer afsteken met de jaarwisseling. Ik ben blij dat ik er vanaf ben", zei hij.

Tientallen kilo's ingeleverd

Op dinsdag was het de beurt aan Breda. De actie in die gemeente leverde 146 kilo consumentenvuurwerk, 12 kilo flitspoeder en 7 kilo noodsignalen op. In Den Bosch lag het totaal een stukje lager. In die gemeente werd 75 kilo consumentenvuurwerk, 11 kilo aan flitspoeder en 11 kilo aan noodsignalen ingeleverd. De totale opbrengst in Eindhoven was vrijdag 144 kilo vuurwerk. 126 kilo daarvan was consumentenvuurwerk, 17 kilo flitspoeder en een kilo noodsignalen. In Tilburg werd het minst vuurwerk ingeleverd: 62 kilo consumentenvuurwerk, 7 kilo flitspoeder en 2 kilo noodsignalen. Wat gebeurt er met het vuurwerk?

Bij de inleverpunten konden alle soorten vuurwerk worden ingeleverd. Na het inleveren is alles veilig afgevoerd en vernietigd. Het is een landelijke actie die de overheid organiseert omdat “het belangrijk is dat iedereen nog één keer veilig, gratis, anoniem en zonder boete afstand kan doen van het vuurwerk.”

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