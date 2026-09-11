Jan Heintze speelde met PSV op 11 september 2001: ‘Eigenlijk belachelijk'

Terwijl de hele wereld in shock was nadat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York hadden geboord, speelde PSV op 11 september 2001 'gewoon' in de Champions League. “We hadden geen keus”, zegt de Deen Jan Heintze, die eigenlijk niet had willen spelen. De Eindhovenaren gingen die avond kansloos onderuit.

Jan Heintze, in Nuenen wonend, was op zijn hotelkamer in Frankrijk, waar PSV het die avond opnam tegen Nantes. Hij kan zich het moment van de aanslag nog herinneren als de dag van gisteren. “Ik werd wakker en zette de televisie aan. Ik dacht dat ik naar een film zat te kijken toen ik de vliegtuigen in de Twin Towers zag vliegen.”

Na de aanslag rende iedereen over de gang en wist niemand waar hij aan toe was. Een paar uur voor de aftrap besloot de UEFA dat PSV 'gewoon' moest voetballen. Meerdere PSV’ers, onder wie Heintze, wilden dat eigenlijk niet. “Ik vond het belachelijk dat we moesten spelen. Je wordt gedwongen om het veld op te gaan en te spelen. Maar we hadden geen keus.”