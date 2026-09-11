Jan Heintze speelde met PSV op 11 september 2001: ‘Eigenlijk belachelijk'
Terwijl de hele wereld in shock was nadat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York hadden geboord, speelde PSV op 11 september 2001 'gewoon' in de Champions League. “We hadden geen keus”, zegt de Deen Jan Heintze, die eigenlijk niet had willen spelen. De Eindhovenaren gingen die avond kansloos onderuit.
Jan Heintze, in Nuenen wonend, was op zijn hotelkamer in Frankrijk, waar PSV het die avond opnam tegen Nantes. Hij kan zich het moment van de aanslag nog herinneren als de dag van gisteren. “Ik werd wakker en zette de televisie aan. Ik dacht dat ik naar een film zat te kijken toen ik de vliegtuigen in de Twin Towers zag vliegen.”
Na de aanslag rende iedereen over de gang en wist niemand waar hij aan toe was. Een paar uur voor de aftrap besloot de UEFA dat PSV 'gewoon' moest voetballen. Meerdere PSV’ers, onder wie Heintze, wilden dat eigenlijk niet. “Ik vond het belachelijk dat we moesten spelen. Je wordt gedwongen om het veld op te gaan en te spelen. Maar we hadden geen keus.”
Geen sfeer in het stadion
Ook de supporters in het stadion waren volgens de voormalig linksback totaal niet bezig met de wedstrijd. “De meeste toeschouwers waren zich aan het informeren over de stand van zaken in Amerika. Als ik eraan terugdenk, was er helemaal geen juichstemming.”
PSV ging ook nog eens hard onderuit in Frankrijk. “De uitslag kon mij niet schelen. Niemand had concentratie voor die wedstrijd. We verloren ook kansloos met 4-1. Het was vooral zaak om het einde van de wedstrijd te halen en daarna snel naar huis te gaan.”
De volgende ochtend hing er tijdens het ontbijt een bedrukte sfeer in het spelershotel waar PSV verbleef, weet Heintze nog. Niet vanwege de grote nederlaag, maar vanwege de gebeurtenissen in Amerika. “Je kon een speld horen vallen. Niemand zei iets. Iedereen zat in zijn eigen gedachten. Dat moment vergeet ik nooit meer.”
De wedstrijden die op 12 september gespeeld zouden worden, werden vanwege de aanslagen uiteindelijk wel afgelast.