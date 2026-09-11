Gemeentehuis Oirschot sluit eerder op 17 september

Het gemeentehuis van Oirschot sluit op donderdag 17 september om vier uur 's middags vanwege een interne aangelegenheid. Ook de telefoonlijnen zijn dan niet bereikbaar.

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Op donderdag 17 september sluit het gemeentehuis in Oirschot eerder dan gebruikelijk. Dit gebeurt vanwege een interne aangelegenheid. Normaal gesproken zijn de deuren langer geopend, maar deze dag is er vanaf vier uur 's middags geen toegang meer.

Naast de aangepaste openingstijden zijn ook de telefoonlijnen van de gemeente vanaf dat moment gesloten. Dit betekent dat inwoners die de gemeente willen bereiken, dit vóór vier uur moeten doen.

Het is op dit moment niet bekend of er meer wijzigingen in de planning plaatsvinden. Inwoners kunnen de reguliere openingstijden van het gemeentehuis op andere dagen aanhouden.