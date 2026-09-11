Brainportlijnen: plan mee over nieuwe busroutes

Provincie Noord-Brabant en partners willen het busvervoer rond Eindhoven verbeteren. Denk mee op 22 of 24 september.

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De provincie Noord-Brabant werkt samen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Best, Oirschot, Eindhoven en Veldhoven aan plannen om het openbaar vervoer met de bus aan de westkant van Eindhoven beter te maken.

Onder de noemer ‘Brainportlijnen’ kijken zij naar nieuwe busroutes die de bereikbaarheid van het gebied moeten verbeteren. Belangstellenden krijgen de kans om hun ideeën en opmerkingen te delen tijdens bijeenkomsten op 22 en 24 september.

Betere verbindingen

De westkant van Eindhoven is een belangrijk gebied voor werkgelegenheid en wonen. Door verbeteringen aan het busnetwerk willen de betrokken partijen zorgen voor snellere en efficiëntere verbindingen tussen deze locaties.

Hoe deze nieuwe routes eruit komen te zien, is nog niet bekend. De plannen zijn in ontwikkeling en de input van inwoners en reizigers speelt daarbij een belangrijke rol.

Gesprekken in september

De bijeenkomsten zijn bedoeld om met bewoners en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over de toekomst van het openbaar vervoer. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om het busvervoer aantrekkelijker en beter afgestemd op de behoeften van de regio te maken.

De Brainportlijnen zijn onderdeel van een breder programma dat zich richt op duurzame en slimme mobiliteit in Noord-Brabant. Meer informatie over de bijeenkomsten is te vinden bij de betrokken gemeenten.