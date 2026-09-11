Online diensten gemeente zaterdag beperkt beschikbaar

De online diensten van de gemeente zijn zaterdag tijdelijk minder bereikbaar. Dit komt door onderhoudswerkzaamheden aan de systemen tussen acht uur ’s ochtends en negen uur ’s avonds.

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Op zaterdag 12 september voert de gemeente onderhoud uit aan haar systemen. Hierdoor zijn de online diensten, zoals Mijn gemeente en de online formulieren, tijdelijk beperkt bereikbaar. Het onderhoud start om acht uur ’s ochtends en duurt tot uiterlijk negen uur ’s avonds.

Online een afspraak maken via de website blijft wel mogelijk tijdens de werkzaamheden. De gemeente verwacht dat de online diensten wellicht al eerder weer volledig beschikbaar zijn.

Het doel van het onderhoud is om de systemen te verbeteren en beter te beveiligen. De gemeente biedt haar excuses aan voor het eventuele ongemak dat inwoners kunnen ervaren.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van de gemeente. Vanaf negen uur ’s avonds zijn alle diensten weer normaal bereikbaar.