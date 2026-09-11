Zaterdagmarkt verhuist volledig naar Stadsforum Tilburg

De zaterdagmarkt in Tilburg verhuist eind dit jaar volledig naar het Stadsforum. Het college heeft besloten om de kramen van het Koningsplein naar het gebied rondom de Heikese Kerk en het Stadhuisplein te verplaatsen.

Gevonden voor jou

De afgelopen twee jaar was de zaterdagmarkt verdeeld over het Koningsplein en het Stadsforum. Met deze verhuizing ontstaat één aaneengesloten marktterrein aan één zijde van de Parkring. Het nieuwe marktgebied wordt groter in oppervlakte doordat de vierkante meters van het Koningsplein worden toegevoegd aan het Stadsforum.

Het samenvoegen van de markt op één locatie zorgt voor een betere verbinding met het kernwinkelgebied. De zaterdagmarkt speelt een belangrijke rol in de Tilburgse binnenstad. Het draagt bij aan een levendig centrum, een uitgebreid aanbod van voorzieningen en biedt een ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers.

Overzichtelijker voor bezoekers

De nieuwe opzet zorgt ook voor een overzichtelijkere indeling. Bezoekers hoeven straks niet meer de drukke Parkring over te steken om de markt te bereiken. Dit vermindert het voetgangersverkeer bij de oversteek, wat een betere doorstroming van het verkeer op de rijbaan en het fietspad oplevert.

Om de overgang soepel te laten verlopen, is er een overgangsperiode van drie maanden ingesteld. Dit geeft de Stichting Tilburgse Markten de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe inrichting van de markt.