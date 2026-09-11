Vuurwerk op het veld, voetbalwedstrijd voortaan per direct gestaakt

Voetbalwedstrijden worden vanaf nu per direct definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat is het resultaat van overleg tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid met onder meer de KNVB en de politie, werd vrijdag bekend. Directe aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens het duel Cambuur - Feyenoord.

"Einde wedstrijd, iedereen naar huis", zegt minister David van Weel van Justitie en Veiligheid als er vuurwerk uit een supportersvak wordt afgestoken. "Dat doen we omdat het gevaarlijk is en we willen niet het risico lopen dat er meer vuurwerk is."

De KNVB heeft de protocollen rond het gebruik van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden flink aangescherpt. Het besluit is genomen na overleg tussen de voetbalbond met het Openbaar Ministerie, de politie, minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en burgemeester Paul Depla.

Depla kent de gevolgen

De burgemeester van Breda zat namens alle burgemeesters met betaald voetbalorganisaties in hun gemeente bij het overleg. Depla kent de gevolgen van het afsteken van vuurwerk tijdens een voetbalwedstrijd als geen ander.

Afgelopen seizoen ging het mis bij NAC - sc Heerenveen. De wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion werd in de 82ste minuut definitief gestaakt nadat supporters meerdere keren vuurwerk/fakkels op het veld gooiden. Eerder was het duel al tijdelijk stilgelegd. Rond die wedstrijd werden elf mensen aangehouden.

Vorige maand werd een wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord onderbroken, maar niet gestaakt toen Feyenoord-hooligans veel vuurwerk afstaken. Zeven Cambuur-supporters raakten daardoor gewond. Ze liepen brandwonden, oogletsel en gehoorschade op.

47 stadionverboden

Feyenoord heeft aan 47 mensen een stadionverbod opgelegd na de misdragingen bij het uitduel met Cambuur onlangs. "Het is heel vervelend, maar we hopen dat er een afschrikkende werking is: doe dit gewoon niet", aldus Van Weel.

"De clubs zullen zich blijven inspannen om te voorkomen dat vuurwerk binnenkomt. Of dat honderd procent lukt, is de vraag. Het zal altijd een kat-en-muisspel zijn, waarbij er steeds nieuwe manieren worden verzonnen om het toch binnen te krijgen. Maar als het gebeurt, zullen we er met politie en OM bovenop zitten om te zorgen dat iedereen die schuldig is, wordt gepakt."