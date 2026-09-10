Spreekrecht dochter: 'Ik mis mijn vader, terwijl hij gewoon naast me zit'

De dochter van de man die vorig jaar oktober in coma raakte na een vechtpartij in de Brabanthallen vertelde vrijdag in de rechtbank in Den Bosch hoe groot de gevolgen van een klap waren. Haar vader hield er blijvende hersenschade aan over. Hieronder kun je haar hele bijdrage lezen, zoals ze die in de rechtbank voorlas.

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Geachte voorzitter, leden van de rechtbank. Ik spreek vandaag namens mijn moeder, mijn broer en mijzelf. Op 24 oktober gingen wij als gezin samen een leuke avond tegemoet. Het was een avond zoals zoveel andere avonden. We lachten, we dronken iets en we waren samen. Een normale avond met ons gezin. Achteraf zou ik willen dat ik op dat moment had geweten hoe bijzonder normaal eigenlijk was. Niemand van ons had kunnen bedenken dat dit de laatste avond zou zijn waarop we onze vader zouden kennen zoals hij altijd was geweest. Die nacht veranderde ons gezin voorgoed. Een gezin dat op 24 oktober vertrok met vier mensen en thuiskwam met drie mensen en iemand die nooit meer dezelfde zal worden. De dagen die volgden waren de zwaarste uit ons leven. Midden in de nacht kregen wij te horen dat mijn vader met spoed geopereerd moest worden. Niet om hem beter te maken, maar om zijn leven te redden. Ik weet nog precies hoe dat voelde. We waren doodsbang. Bang dat we hem zouden verliezen. Bang of hij ooit nog wakker zou worden. En misschien nog wel het aller bangst voor de vraag hoe hij wakker zou worden, als hij wakker zou worden. Ik kan moeilijk uitleggen wat er door je heen gaat wanneer iemand je vertelt dat je vader misschien niet meer wakker wordt. Je wilt dat iemand zegt dat het goedkomt. Maar niemand zei dat. Niemand kon dat zeggen. Mijn vader werd uiteindelijk wakker. Ik dacht dat dat het moment zou zijn waarop wij hem terugkregen. Maar zo werkt hersenletsel niet. Hij opende zijn ogen, maar die vader die wij kenden, kwam niet met hem mee terug. Mijn vader is niet overleden. Ik kan naast hem zitten, tegen hem praten, hem aanraken en toch mis ik hem. ledere dag. Ik zeg vaak tegen mezelf: "maar gelukkig leeft hij nog" en geloof me, daar zijn wij dankbaar voor. Maar probeer je eens voor te stellen hoe het is om iemand te missen die gewoon voor je zit. Om naar het gezicht van je eigen vader te kijken en te weten "jij bent mijn vader", maar je voelt niet meer als mijn vader. Dat is ons leven geworden. Het voelt alsof iemand iets van ons heeft afgepakt. Niet een bezit, maar een deel van ons gezin. Een deel van onze toekomst. Een deel van alle herinneringen die we nog samen hadden willen maken. Mijn vader was de drijvende kracht van ons gezin. Hij bracht gezelligheid, bedacht spontane plannen en zorgde ervoor dat we samen waren. We gingen vaak uit eten, samen naar de kroeg, maakten mooie reizen en genoten van de kleine dingen. Hij was degene die ons gezin verbond. Dat is er niet meer. Vorig jaar waren mijn ouders 25 jaar getrouwd. Dat hebben we gevierd met een prachtige reis door Colombia. Voor mijn moeder, mijn broer en mij is dat een dierbare herinnering. Voor mijn vader heeft die reis nooit bestaan. Hij kan zich er niets meer van herinneren. Dat doet pijn. Dat vind ik zo wreed aan wat er is gebeurd. Er zijn dingen van mijn vader afgenomen waarvan hij zelf niet eens meer weet dat hij ze mist. Mijn vader heeft zelf geen besef van wat er die nacht is gebeurd. Hij weet niet dat hij blijvende hersenschade heeft opgelopen. In het begin vond ik dat ontzettend moeilijk. Ik wilde met hem