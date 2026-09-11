Financieel spreekuur in Geldrop-Mierlo vervalt op 15 september

Het financieel spreekuur in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo gaat op dinsdag 15 september niet door. Alternatieve spreekuren zijn gepland later in de week.

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Het financieel spreekuur dat normaal gesproken plaatsvindt in het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo, is op dinsdag 15 september afgelast. Inwoners die vragen hebben voor de financieel consulenten, kunnen op andere dagen en locaties terecht.

Op woensdag 16 september is er een spreekuur van negen tot twaalf uur in Hof van Bethanië in Mierlo. Op donderdag 17 september kunnen inwoners tussen twee en vier uur ’s middags terecht bij Onze Wegwijzer in de Weeffabriek in Geldrop.

De gemeente heeft geen reden opgegeven voor het vervallen van het spreekuur op dinsdag. Heb je dringende vragen, dan kun je dus later in de week gebruik maken van de alternatieve momenten.