Vernieuwde d’Alburcht opent feestelijk op 19 september

Zaterdag 19 september wordt de vernieuwde d’Alburcht in Wijk en Aalburg feestelijk geopend. Het dorpshuis en de sporthal zijn uitgebreid en verduurzaamd. Bezoekers kunnen deelnemen aan sportclinics, rondleidingen en festiviteiten. Het programma duurt van tien tot zestien uur.

Gevonden voor jou

De officiële opening van d’Alburcht vindt plaats om elf uur ’s ochtends. Wethouder Shah Sheikkariem draagt het vernieuwde gebouw dan symbolisch over aan de gebruikers. Volgens hem is d’Alburcht een centrale plek voor inwoners van Wijk en Aalburg en omliggende dorpen om elkaar te ontmoeten en actief bezig te zijn.

Het pand heeft in ruim een jaar tijd een flinke opknapbeurt gekregen. Zo is er een nieuwe turnzaal bijgekomen, samen met extra kleedkamers. Ook zijn er meerdere vergaderruimtes en grote zalen met een moderne uitstraling. Duurzaamheid stond centraal bij de renovatie: grondstoffen zijn hergebruikt, zonnepanelen geplaatst en isolatie verbeterd.

Activiteiten voor jong en oud

Tijdens het festival kunnen bezoekers terecht op een infomarkt om kennis te maken met lokale verenigingen en maatschappelijke organisaties. Kinderen kunnen zich vermaken met een klimwand of deelnemen aan skateclinics van schaatsvereniging De IJsvrienden. Hiervoor wordt aangeraden eigen skates of skeelers mee te nemen.

In de sporthal, die een nieuwe vloer en tribune heeft gekregen, worden demonstraties en clinics georganiseerd door verschillende sportclubs. Bezoekers kunnen meedoen, mits ze zaalschoenen dragen. Daarnaast zijn er rondleidingen door het gebouw en rijdt er een historische trein, de Hank-o-Motief, door Wijk en Aalburg.

De festiviteiten vinden plaats op het terrein van d’Alburcht en duren van tien tot zestien uur. Het volledige programma is te vinden op de website van d’Alburcht.