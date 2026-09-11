Auto over de kop op A58: snelweg richting Breda dicht

De A58 bij Roosendaal is vrijdagmiddag afgesloten richting Breda na een ongeluk bij knooppunt De Stok. Een automobiliste raakte daar de macht over het stuur kwijt en botste tegen de vangrail in de middenberm.

Vermoedelijk sloeg de auto daarna over de kop. De bestuurster raakte lichtgewond en wordt ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend of zij naar het ziekenhuis is gebracht.

Bij het ongeluk waren, voor zover bekend, geen andere voertuigen betrokken. Verkeer richting Breda wordt bij knooppunt De Stok omgeleid via de A17 en de A16. Hoelang de afsluiting duurt, is nog niet bekend.