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Auto over de kop op A58: snelweg richting Breda was dicht

Aangepast

De A58 bij Roosendaal is vrijdagmiddag afgesloten geweest richting Breda na een ongeluk bij knooppunt De Stok. Een automobiliste raakte daar de macht over het stuur kwijt en botste tegen de vangrail in de middenberm.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vermoedelijk sloeg de auto daarna over de kop. De bestuurster raakte lichtgewond en wordt ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend of zij naar het ziekenhuis is gebracht.

Bij het ongeluk waren, voor zover bekend, geen andere voertuigen betrokken. Verkeer richting Breda werd bij knooppunt De Stok omgeleid via de A17 en de A16.

Auto over de kop op A58: snelweg richting Breda dicht (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Auto over de kop op A58: snelweg richting Breda dicht (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).

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